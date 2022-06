गर्मी ही नहीं लू भी करेगी परेशान, यलो और हीट वेव का अलर्ट, जानिए कैसा रहने वाला है उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand

देहरादून, 3 जून। मई में जहां मौसम ने कभी गर्मी से तेवर दिखाए तो कभी बारिश से राहत भी दी। लेकिन जून आते ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जो कि इस पूरे हफ्ते ऐसे ही रहने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं गर्मी ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चारों धामों में भी मौसम पूरी तरह से साफ बताया गया है। मौसम विभाग ने अधिकतर इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव की संभावना जताई है।

जून आते ही गर्मी का सितम पसीने छूड़ाने लगा है। देहरादून में 2 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री पर पहुंच गया। जिसने इस सीजन में पहली बार 40 डिग्री तापमान पार कर बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस हफ्ते गर्मी का प्रकोप ओर ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। जिसके लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। मैदानी इलाकों में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कुमाऊं के लिए मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है। पांच व छह जून को कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं बादल छाने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इधर दक्षिण-पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी वाले छोर से आगे बढ़ता हुआ गुरुवार को मिजोरम व मणिपुर में प्रवेश कर गया है। ऐसे में​ फिलहाल गर्मी से किसी तरह कोई राहत नहीं मिलने जा रही है।

