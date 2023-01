Joshimath Sinking: राहत कार्यों के लिए SDRF की 8 टीमें लगाईं गईं, सेना को भी अलर्ट मोड में रखा गया

Joshimath Sinking: जोशीमठ में आईं दरारों की वजह से कई परिवारों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। यही वजह है कि राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना की 8 टीमों को तैनात कर दिया गया है।

Uttarakhand

oi-Neeraj Kumar Yadav

Joshimath Sinking: उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में भू-धंसाव की वजह से 700 से अधिक परिवारों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। यही वजह है कि जिन होटलों और घरों में दरारें आईं हैं, उन्हें प्रशासन की तरफ से गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से असुरक्षित जोन घोषित क्षेत्रों को खाली भी करा लिया गया है। जोशीमठ को 'सिंकिंग जोन' घोषित किया गया है। केंद्र सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं, यहां के जिन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, उन्हें सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जा रहा है।

Joshimath land subsidence | Eight teams of SDRF are deployed at Joshimath for disaster relief operations. Rs 2.14 Crores issued for the protection of electric cables & poles. Two teams of NDRF are also there, one team is on its way: Uttarakhand Disaster Mgmt Secy Ranjit Kr Sinha pic.twitter.com/HtKvSd9ykU