चुनावी साल में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चला नया दांव, 4 नहीं इन 9 जिलों के गठन का भी दिखा रहे सपना

देहरादून, 29 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तराखंड में नए जिलों की मांग तेज हो गई है। जिसको लेकर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस की और से पूर्व सीएम हरीश रावत ने 4 की जगह 9 नए जिले बनाने को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ​जो कि चुनाव में मुद्दा बनना तय है। ऐसे में नई जिलों के गठन का मसला आने वाले दिनों में भाजपा सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

