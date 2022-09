दून में क्रिकेट प्रेमी अब मुफ्त में लेंगे मेचों का आनंद, सिर्फ इंडिया लीजेंड्स के लिए करना होगा इतना खर्चा

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 23 सितंबर। दूनवासियों के लिए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजकों ने बड़ी राहत दी है। रायपुर स्टेडियम में हो रहे क्रिकेट मेचों का अब मुफ्त में मजा लिया जा सकेगा। आयोजकों ने सिर्फ इंडिया लीजेंड्स के मैचों के लिए टिकट सिस्टम रखा है।

English summary

Cricket lovers in Doon will now enjoy the matches for free, only India Legends will have to spend so much