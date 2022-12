cyber fraud के इस नए तरीके को सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान, 'मम्मी' को इस तरह किया जा रहा टारगेट

साइबर फ्रॉड अब बच्चे बनकर मां को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह के मामलों मेंं शातिर अपराधी पहले हाय मॉम कहकर मैसेज भेज रहे हैं। जिसके बाद वे इंटरनेट बैंकिग के ब्लॉक होने की बात कहकर झांसे में लेते हैं।

साइबर क्रिमिनल आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं। इस बीच महिलाओं को टागरेट करने के लिए माताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जिसमें महिलाओं को हाय मॉम की शुरूआत के साथ एक संदेश भेजा जा रहा है। इसके बाद सामने से रिप्लाई आने के बाद किसी तरह अपने झांसे में लेकर लिंक भेजकर फ्रॉड कर देते हैं। उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे मामलों में सचेत होने की लोगों को अपील की है।

बच्चे बनकर मां को टारगेट कर रहे

साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों और नए तरीकों ने आम आदमी ही नहीं पुलिस के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। लेकिन इस तरह के मामलों में आम लोगों के ही अवेयर होने की जरूरत है। इन मामलों में ठग सीधे आम आदमी को ही निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक नए मामले को सुनकर हर कोई हैरान है। साइबर फ्रॉड अब तक दोस्त या रिश्तेदार बनकर लोगों को ठग रहे थे। लेकिन अब वे बच्चे बनकर मां को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह के मामलों मेंं शातिर अपराधी पहले हाय मॉम कहकर मैसेज भेज रहे हैं। जिसके बाद वे इंटरनेट बैंकिग के ब्लॉक होने या अपने साथ किसी तरह की अनहोनी होने की बात कहकर झांसे में लेते हैं और महिलाओं से मदद मांगते हैं। ऐसे मामलों में मैसेज से ​ही फ्रॉड किया जा रहा है। सामने अपना बच्चा समझ कर लोग तुरंत मदद की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्रिमिनल एक लिंक भेजकर डिटेल लेकर बैंक खाते में सेंधमारी कर देते हैं।

ऐसे बरतें सावधानी

English summary

Cybercriminals are devising new ways to cheat people. Meanwhile, to target women, mothers are being targeted. In which a message is being sent to women with the introduction of Hi Mom. After this, after getting the reply from the front, somehow they fraud by sending the link under their guise. Uttarakhand Police has appealed to the people to be alert in such cases.