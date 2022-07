सीएम धामी ने खुद लगवाकर की मुफ्त प्रीकॉशन डोज की शुरूआत, जानिए कहां और किसको लग रही डोज

Uttarakhand

देहरादून, 15 जुलाई। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो नजदीकी सरकारी केंद्रों पर मुफ़्त प्रीकॉशन डोज लगवा सकते हैं। कोविड की दूसरी डोज लगा चुके 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए आज से निशुल्क प्रीकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। प्रदेश भर में एक हजार केन्द्रों में लोगों को प्रीकॉशन डोज निशुल्क लगेगी। प्राइवेट अस्पताल अब तक इस डोज के 386 रुपए वसूल रहे थे। अभी तक 60 वर्ष के अधिक आयु के बुजुर्गों, हेल्थ वर्करों और फ्रंट लाइन वर्करों को निशुल्क​ प्रीकॉशन डोज लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का स्वयं टीका लगाकर अभियान की शुरूआत की।

75 दिनों तक चलेगा अभियान

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की ओर से 15 जुलाई कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। जो कि आगामी 75 दिनों तक संचालित वैक्सीन अमृत महोत्सव को राज्य की सभी चिकित्सा इकाइयों में मनाया जायेगा। जिसमें 18 वर्ष से ऊपर ऐसे लाभार्थियों को निःशुल्क कोविड प्रीकॉशन डोज लगाई जायेगी जिन्हें दूसरी डोज़ लगे 6 माह हो चुके हों। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान संचालित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लगवाकर की शुरूआत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का स्वयं टीका लगाकर अभियान की शुरूआत की। प्रदेश में 18 से 59 आयुवर्ग के सभी लाभार्थियों के लिए निशुल्क प्रीकॉशन डोज की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी लाभार्थियों से टीकाकरण में सहयोगी बनने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिये टीकाकरण जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई है। इस मौके पर सीएम ने अपील की कि मुफ़्त वैक्सीनेशन अभियान के दौरान, प्रदेश के सभी नागरिकों जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, से नजदीकी सरकारी केंद्रों पर मुफ़्त प्रीकॉशन डोज लगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड़ 19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में वैक्सीनेशन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सभी पात्र प्रदेशवासी कोविड प्रीकॉशन डोज अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया। उनके नेतृत्व में भारत में कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया, साथ ही मानवता का परिचय देते हुए दुनिया भर में वैक्सीन बांटने का कार्य भी किया गया।

दूसरी डोज के 26 सप्ताह पूरे होने के बाद लगेगी डोज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट को टीकाकरण अभियान को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रीकॉशन डोज मामले में भी उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। 15 जुलाई से सभी अस्पतालों में 18 की उम्र से अधिक के उन लोगों को प्रीकॉशन डोज लगाई जाएगी, जिन्हें दूसरी डोज लगाए 26 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट अस्पताल प्रीकॉशन डोज के 386 रुपये प्रति डोज ले रहे थे। 15 से 30 जुलाई तक कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव चलाया जाएगा। लाया जाएगा।

