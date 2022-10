UP Police: बदमाश पकड़ने गई यूपी पुलिस पर उत्तराखंड में फायरिंग, 5 पुलिस घायल, महिला की मौत

Uttarakhand

oi-Love Gaur

up police clash mining mafia uttarakhand: उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश पुलिस और खनन माफिया के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। फायरिंग में एसएचओ सहित 5 पुलिसकमियों के लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक महिला की इस मुठभेड़ में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने ने हंगामा कर दिया और हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस और ऊधमसिंह नगर के भरतपुर गांव के लोगों के बीच हुई झड़प में एक महिला की गोली लगने से हुई मौत के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस 50 हजार रुपए के इनामी अपराधी को पकड़ने गई वहां गई थी।

Uttarakhand | People protest after a woman was shot dead in a clash that broke out between UP's Moradabad police and the people of Bharatpur village in ​​Udham Singh Nagar. Police had gone there to arrest a criminal carrying reward of Rs 50,000: Uttarakhand Police pic.twitter.com/GvASmX0Zqm