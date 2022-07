उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में बना ​एक नया रिकॉर्ड, यात्रा को 4 माह शेष, टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 8 जुलाई। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में ​एक नया रिकॉर्ड बन गया है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 35.5 लाख पहुंच चुका है। इसमें 26 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। 2019 में चारधाम यात्रा में 34 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने से रिकॉर्ड बना था। इसके बाद दो साल 2020 व 2021 में कोविड महामारी के कारण चारधाम यात्रा बाधित रही। अब 2 माह में ही चारधाम यात्रा में रिेकॉर्ड बन गया है।

ये भी पढ़ें-बद्रीनाथ धाम मंदिर की दीवार पर आई हल्की दरार, एएसआई करेगा मरम्मत, इस्टीमेट तैयार

English summary

A new record is made in the Char Dham Yatra in Uttarakhand, 4 months left for the yatra, many records can be broken