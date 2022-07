बूढ़ाकेदार नाथ धाम: शिव ने वृद्ध संन्यासी बन पांडवों को दिखाया स्वर्ग का मार्ग,केदारनाथ का यहीं से पैदल रास्ता

Uttarakhand

देहरादून, 16 जुलाई। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव का​ प्रिय मास सावन मास शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी चल रही है। उत्तराखंड में भगवान शिव के कई पौराणिक मंदिर हैं। जहां शिवभक्त सावन मास में जाकर दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और पौराणिक मंदिर है बूढ़ाकेदार नाथ धाम। जो कि पंचकेदार के रुप में माना जाता है। जहां मंदिर की शिला पर उभरी पांडवों की मूर्ति आज भी रहस्य बनी है।

Budha Kedar Nath Dham: Shiva showed the Pandavas the way to heaven by becoming an old sannyasin, the path of Kedarnath on foot from here