बागेश्वर जिले के करुली के ईश्वरी लाल साह ने स्कूल के बच्चों की खुशी के लिए अपना खेत बेचा और उससे मिली ढाई लाख रुपये की रकम स्कूल को दान कर दी। ईश्वरी लाल साह बकरी पालन करते हैं।

Uttarakhand

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की खुशी और सरकारी स्कूल में खेलने की सुविधा न होने पर अपनी जीवनभर की कमाई को दान देकर मिसाल पेश की है। पिता खुद दूसरी कक्षा तक ही पढ़े लिखे हैं और बकरी पालन कर परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनकी बेटी सातवीं कक्षा में स्कूल में पढ़ रही है। स्कूल में खेल का मैदान नहीं है, तो पिता ने बच्चों की खुशी के लिए अपनी कमाई दान कर दी।

Uttarakhand's Bageshwar district, a father has set an example by donating his lifetime's earnings for his daughter's happiness and lack of facilities to play in a government school. The father himself is educated till the second class and takes care of the family by rearing goats.