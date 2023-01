Joshimath sinking: जोशीमठ संकट के बीच कैसे होगी बद्रीनाथ यात्रा, जानिए क्या हैं सरकार के पास विकल्प?

जोशीमठ को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला पुल तक दरार का दायरा पहुंच चुका है। जोशीमठ से 11 किलोमीटर आगे मारवाड़ी में ये पुल है। पुल और अप्रोच रोड के जोड़ पर दरारें देखी गई हैंं।

बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त और तिथि तय हो गई है। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को प्रात: 7 बजकर 10 मिनट बजे खुलेंगे। जिसके लिए अब तीन माह का समय शेष है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने जोशीमठ की समस्या का समाधान निकालने के​ लिए 3 माह का ही समय बचा है। बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ ही होते हुए जाना होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि यात्रा जोशीमठ से ही होगी। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे लगता नहीं कि सरकार के लिए ये चुनौती इतनी आसान है।

