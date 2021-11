कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब उत्तराखंड सरकार पर चौतरफा दबाव, ये दो मुद्दे बने बड़ी चुनौती

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 20 नवंबर। मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद अब उत्तराखंड में दूसरे बड़े मुद्दों पर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों की मांगे तेज हो गई है। जिसमें दो बड़े मुद्दे चुनाव से पहले सुलझने की उम्मीद बंध गई है। पुरानी पेंशन बहाली और देवस्थानम बोर्ड रद्द करने को लेकर सबसे बड़े आंदोलन हो रहे हैं। जो कि अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं।

ये भी पढ़ें-पीएम मोदी के सिक्सर के बाद अब सीएम धामी के किस फैसले से पलट सकती है उत्तराखंड में चुनावी बाजी, जानिए

English summary

After the return of agricultural laws, now there is all-round pressure on the Uttarakhand government, these two issues become a big challenge