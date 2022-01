योगी सरकार के कार्यकाल में रद्द हुए 800 पुराने कानून, जानिए उनके बारे में

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 9 जनवरी: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में राज्य विधि आयोग ने साढ़े 11 सौ से ज्यादा पुराने कानूनों को निरस्त करने की सिफारिशें की, जिनमें से 800 पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं। यूपी विधि आयोग के हाल ही में रिटायर हुए पूर्व चेयरमैन ने उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है और उन प्रमुख कानूनों के बारे में बताया है, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हटाना या निरस्त करना संभव हुआ है। उन्होंने पुरानी सरकारों के साथ भी अपने काम करने के अनुभव साझा किए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे कानून बदले गए हैं, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुए हैं।

English summary

UP government:During the tenure of Yogi Adityanath,repealed 800 old laws on the basis of the recommendation of the Law Commission