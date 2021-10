लखीमपुर कांड के बाद क्या कांग्रेस को यूपी में बढ़त दिला पाएंगी प्रियंका, जानिए इसके पीछे की कहानी

Uttar Pradesh

लखनऊ, 18 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद गई हैं। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के बाद से ही यूपी में जिस तरह से सक्रिय दिख रही हैं उससे कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पदाधिकारियों का दावा है कि प्रियंका की आलोचना करने वालों को जवाब मिल गया है जो अक्सर कहते थे कि कि प्रियंका गांधी यूपी में पर्यटन के लिए आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी चुनाव से पहले कांग्रेस को उबारने में कामयाब होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रियंका की सक्रियता का 2022 में भले ही उतना असर न दिखे लेकिन उसके दो साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।

