कौन थे मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी ? जिनके नाम पर होगी अयोध्या की नई मस्जिद

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अयोध्या, 6 जून: अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले मिली जमीन पर बन रही मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह या मौलवी फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। यह मस्जिद अयोध्या के पास 5 एकड़ की उस जमीन के टुकड़े पर बनाई जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुसलमानों को मिले हैं। मौलवी फैजाबादी के नाम पर अयोध्या की बहुचर्चित मस्जिद का नाम रखने का फैसला इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ने किया है, जो यह मस्जिद बनवा रही है। इस परिसर में मस्जिद के अलावा अस्पताल, म्यूजियम रिसर्च सेंटर के साथ-साथ एक मेगा कम्यूनिटी किचन भी बनाया जा रहा है।

English summary

Ayodhya's new mosque will be named after Maulvi Ahmadullah Shah Faizabadi, Faizabadi was the hero of the first freedom struggle of 1857