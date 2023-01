UP Weather Update : यूपी में जारी रहेगी कड़ाके की ठंड, जानिए कितना गिर सकता है पारा

UP Weather Update : लखनऊ में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पारा और गिरने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है।

Uttar Pradesh

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश की राजधानी में शुक्रवार को इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा गिरकर 5.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि दिन का तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम था। इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिन में कड़ाके की ठंड रहने की संभावना जताई है।

अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, दिन में ठंड से राहत नहीं मिलेगी लेकिन धूप के कारण दिन के तापमान में थोड़ा सुधार होगा। क्षेत्र में घने से बहुत घने कोहरे के साथ ठंडे दिन की स्थिति की बहुत संभावना है। लखनऊ मौसम विभाग के प्रभारी मोहम्मद दानिश ने कहा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान

राज्य के लिए पूर्वानुमान है कि मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे की संभावना की चेतावनी जारी की है। राज्य के कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड से लेकर अत्यधिक ठंडे दिन की स्थिति होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है।

कई शहरों के तापमान में आई गिरावट

कानपुर शहर और फैजाबाद न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ शहर में सबसे ठंडे रहे। सुल्तानपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 4.2, मुरादाबाद और इटावा में 4.6, बुलंदशहर और बस्ती में 5, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में 5.2, मेरठ और शाहजहांपुर में 6.1 और अलीगढ़ में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

