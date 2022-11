हादसों से दहला यूपी: बीते 24 घंटों में 20 से ज्यादा मौतें, कहीं लगी आग तो कहीं हुई भीषण टक्कर

Uttar Pradesh

oi-Shivam Gaur

उत्तर प्रदेश को बीते 24 घंटों में हुए हादसों ने दहला कर रख दिया है। प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में अबतक हुए बड़े हादसों ने तकरीबन 18-19 लोगों की जान ले ली है। कही भीषण आग में जलकर पूरा परिवार ख़त्म हो गया तो कहीं बस में सवार यात्रियों ने अपनी जान गवां दी। एक हादसे में तो ट्रक और मोपेड की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। वैसे देखा जाए तो हादसा एक ऐसी अनहोनी है जिसपर किसी का बस नहीं चलता। कहने वाले यह भी कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर रहेगा। हादसों में किसकी गलती है और किसकी नहीं यह तो बाद का विषय होता है पर सत्य तो यह है कि गलती किसी की भी हो, अचानक हुए हादसों में निर्दोषों की जान जाना सबसे अधिक दुखद होता है।

Fire In Assam-Nagaland Border: कार्बी आंगलोंग जिले में भीषण आग, बड़ी संख्या मे घर-दुकानें जलकर खाक

English summary

UP shaken by accidents More than 20 people lost their lives in accidents in the last 24 hours somewhere there was a fire and somewhere there was a fierce collision