लखनऊ, 05 फरवरी: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का नामांकन हो चुका है। पहले चरण में यूपीके 58 सीटों के लिए 623 उम्‍मीदवारों ने नामांकन पर्चा दखिल किया है। इस नामांकन के दौरान नियम के तहत राज्‍य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ समेत सभी उम्‍मीदवारों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। आइए जानते हैं कि प्रदेश में पहले चरण के इन 623 कैंडीडेट में किसके पास सबसे अधिक संपत्ति है और कौन सबसे अमीर है।

