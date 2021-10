UP Election 2022: पश्चिमी यूपी के युवाओं के मन में क्या है, महंगाई-रोजगार या कुछ और ?

Uttar Pradesh

मेरठ, 25 अक्टूबर: यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से चार महीने ही बच गए हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहां के किसी एक इलाके के मतदाताओं के मूड के आधार पर पूरे प्रदेश के बारे में कोई अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि किसान आंदोलन के केंद्र के रूप में उभरे पश्चिमी यूपी के युवा क्या सोच रहे हैं, उससे पूर्वांचल के बारे में कोई राय नहीं बनाई जा सकती। लेकिन, तथ्य यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा वोटरों के मन में चुनावों को लेकर जो मुद्दे हैं, वह राजनीतिक पंडितों के दिमाग को चकरा सकता है। क्योंकि, लगता है कि किसान आंदोलन का चुनाव के लिहाज से युवा वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनके मुद्दे बहुत ही अलग और वास्तविकता की धरातल से जुड़े हुए लग रहे हैं।

In the UP assembly elections, the youth of western Uttar Pradesh want the return of the Yogi government due to the improvement in law and order