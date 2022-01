यूपी के 11 गांवों में इस बार होगा आखिरी मतदान, जानिए उनके साथ क्या हो रहा है

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 18 जनवरी: उत्तर प्रदेश में इस बार 11 गांवों के वोटर अपने गांव में आखिरी दफे मतदान करेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि अगले चुनावों तक उनका गांव ही नहीं बचेगा। ये सारे गांव सोनभद्र जिले में आते हैं, जो कनहर सिंचाई परियोजना की वजह से डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। इन गांवों के लोगों को अब अपने विस्थापित होने का इंतजार है। उससे पहले उनकी कुछ मांगें हैं, लेकिन उन्होंने मन बना लिया है कि वह अपने गांव में अपना आखिरी वोट इस तरह से डालेंगे कि उनका भविष्य बेहतर हो सके।

English summary

UP election 2022:This time the last voting will be held in 11 villages in Duddhi assembly constituency of Sonbhadra district of UP