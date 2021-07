दावा: उन्नाव में पत्रकार को पीटने वाला IAS अफसर JNU का है छात्र,वायरल वीडियो में 'देशद्रोह' को लेकर कही ये बात

Uttar Pradesh

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 11 जुलाई: उत्तर प्रदेश में शनिवार (10 जुलाई) को हुए स्थानीय चुनावों में कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आई थी। लेकिन उन्नाव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से एक टीवी पत्रकार को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इस घटना का वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पत्रकार को पीटते दिख रहे आईएएस अधिकारी उन्नाव जिले के सीडीओ दिव्यांशु पटेल हैं। उन्नाव जिले के सीडीओ दिव्यांशु पटेल सरेआम सड़क पर पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्यों की धड़-पकड़ की कवरेज कर रहे पत्रकार कृष्ण तिवारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। ये पूरा मामला उन्नाव के मियागंज ब्लॉक का है। सोशल मीडिया पर अब दावा किया जा रहा है कि सीडीओ दिव्यांशु पटेल दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र हैं।

यहां देखें कुछ ट्वीट

Uttar Pradesh: Divyanshu Patel IAS Who can be Seen in First Video Beating Journalist in Unnao was Once Patronized By NDTV Supremo Ravish Kumar as a #JNU Student Leader during Protests against Brahmins pic.twitter.com/0yKQG8QC6Q