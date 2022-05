विधानसभा सत्र में इस बार होगी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश की अग्निपरीक्षा, जानिए इसके पीछे की वजहें

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 मई: उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र का बजट सत्र 23 मई से बुलाया गया है। यानी कि अब से ठीक 10 दिनों बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव को विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी पारी शुरू करनी है। अखिलेश को साबित करना होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही सियासत करने का जो निर्णय लिया है, वह सही है। वह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में प्रदेश सरकार की बातों का माकूल जवाब देने में हुए उसे घेरने में सक्षम हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब सदन से सपा के कई वरिष्ठ नेता गायब हैं। चाहें वह आजम खां हों या पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे रामगोविंद चौधरी हों। इन नेताओं की गैरमौजूदगी अखिलेश को जरूर खलेगी।

