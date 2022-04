BJP के इस फरमान ने उड़ाई योगी के मंत्रियों की नींद, क्या कार्यकर्ताओं के जरिए निगरानी कराएगा संगठन ?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 26 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब संगठन की तरफ से उनके कामकाज की निगरानी का काम भी शुरू कर दिया गया है जिससे उनकी नींद उड़ी हुई है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो संगठन मंत्री की तरफ से हर मंत्री के यहां एक कार्यकर्ता का समायोजन किया जा रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि जो वर्षों से संगठन की सेवा में लगे हैं वैसे कार्यकर्ताओं को अब सरकार बनने के बाद पुरस्कृत किया जा रहा है और उन्हें मंत्रियों के यहां ओसीडी बनाया जा रहा है। हालांक दूसरे तौर पर देखा जाए तो इसका मकसद परदे के पीछे से मंत्रियों के कामकाज पर निगरानी रखी जाएगी ओर उन्हीं कार्यकर्ताओं से मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा।

