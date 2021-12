27 साल पहले की वह घटना, जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया यूपी के माफियाओं का दुश्मन

Uttar Pradesh

लखनऊ, 31 दिसंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा योगी सरकार के माफियाओं और अपराधी सरगनाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को बड़ा मुद्दा बना चुकी है। योगी आदित्यनाथ को भी अपनी यह छवि खूब पसंद आती है। तथ्य भी है कि प्रदेश में बीते पांच वर्षों में कई माफिया सरगनाओं की संपत्ति पर सरेआम बुल्डोजर चलाए गए हैं। उनकी ओर से जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे हटवाकर वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की नींव पड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री के बोल्ड फैसलों को सार्वजनिक रूप से सराहना करते रहे हैं। लेकिन, कम लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को माफिया का दुश्मन कैसे बना लिया? आखिर इसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई ?

By raising his voice against the mafia in illegal occupation of Gorakhpur 27 years ago, CM Yogi made himself enemy of them and after that he entered politics