Taj Mahal:धरे गए 4 नमाजी तो हिंदू संगठन बोला- 'हम तेजो महालय में पूजा करेंगे अगर.....'

आगरा, 26 मई: ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के सिलसिले में पुलिस ने बुधवार को 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया था। लेकिन, इसको लेकर ताजमहल से जुड़ा विवाद फिर बढ़ गया है। गौरतलब है कि ताजमहल में सिर्फ शुक्रवार को ही आसपास के कार्डधारी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए आने दिया जाता है। इस दिन आम लोगों के लिए यह स्मारक बंद रहता है। लेकिन, अब ताजमहल में नमाज पढ़ने पर हुई गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर फिर नियम का उल्लंघन हुआ तो वह भी 'तेजो महालय' मंदिर में पूजा करेंगे।

Hindu organization has said on offering Namaz in Taj Mahal,if this happens then puja will be offerd at Tejo Mahalaya temple