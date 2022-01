SP-RLD और BSP ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दोहराया 2017 वाला फंडा, क्या होगा भाजपा को फायदा ?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 21 जनवरी: पश्चिमी यूपी में पहले चरण में ही वोट डाले जाएंगे। इस चरण में मुस्लिम वोट खासे मायने रखते हैं। क्योंकि, सपा और बसपा इस वोट बैंक पर अपना दावा जताती रही है और बीजेपी पर ध्रुवीकरण करके गैर-मुस्लिम वोट अपने हक में झटकने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 वाले बयान को कुछ विश्लेषकों ने उन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा है। लेकिन, बावजूद इसके सपा और रालोद गठबंधन और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए सीटों का जिस तरह से चुनाव किया है, वह लगभग उसी तरह से है या जैसे कि पिछले चुनावों में। 2017 में पश्चिमी यूपी की सात सीटों पर सपा गठबंधन और बसपा दोनों ने ही मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया था। भाजपा के खाते में वो सातों सीटों चली गई थीं। इस बार ऐसी सीटों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है।

Western UP: both SP-RLD alliance and BSP have fielded Muslim candidates in 8 seats, in 2017 there were seven such seats and all of them were won by BJP