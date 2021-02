वीडियो वायरल: बागपत में लड़ाई की आखिर क्या थी वजह, 'चाचा' ने बताया

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत का एक मारपीट का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे पर लाठी-सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। सड़क पर हुए तांडव का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट का ये पूरा मामला दुकान पर आए ग्राहक को लेकर हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि आसपास की दोनों दुकानों में मालिकों के सिर पर खून सवार हो गया और अपने-अपने दुकान पर काम करने वाले लोगों के साथ बीच सड़क पर एक दूसरे पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया।

पूरा मामला बागपत के बड़ौत इलाके का है। जहां सोमवार को शहर के अतिथि भवन के पास अपनी-अपनी दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने को लेकर चाट दुकानदारों के दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। बाजार में हुई इस मारपीट ने जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। वहीं पूरे बाजार में दहशत का माहौल फैल गया। इस घटना का वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। बागपत मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद शख्स ने लड़ाई की पूरी वजह बताई है।

चाट दुकानदार हरेंद्र ने बताया कि दोनों की आसपास में चाट की दुकान है और ग्राहक के आने पर दूसरे लोग आवाज देकर बुलाते है और हमारा सामान भी वापसी करा देते है। दुकानदार के मुताबिक बाजार में उनकी दुकान करीब 40 साल पुरानी है और पड़ोसी ने अभी दो महीने पहले की दुकान खोली है। वहीं दुकान पर आने वाले ग्राहकों को हमारी दुकान का माल रात का बताते हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद कई दिनों से चल रहा था, लेकिन सोमवार को ज्यादा बढ़ गया।

#WATCH | The man seen in the viral Baghpat brawl clip explains reason for the fight. The man is now in jail, this interview is from last night pic.twitter.com/PII1Rb5OvX