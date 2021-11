शाह ने वाराणसी में कार्यकर्ताओं को दिया बीएसपी को टारगेट करने का मंत्र, जानिए बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 नवंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में शाह ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के साथ ही जमकर खरी खोटी भी सुनाई। शाह ने कहा कि संगठन के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और इसका भ्रम सभी लोग अभी से दूर कर लें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसको भी टिकट दिया जाएगा उसको सबको मिलकर जिताना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा के कमजोर होने का फायदा हम उठा सकते हैं और इसका लाभ पार्टी को पहले भी मिल चुका है। इसके लिए उन्होंने 2014 का उदाहरण दिया जब लोकसभा में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसलिए दूसरे दलों से शामिल होने वालों की इच्छा रखने वालों को पार्टी से जोड़ने का काम करें।

वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हर कार्यकर्ता कोशिश करें कि कम से कम तीन परिवारों से वोट मिले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत 2024 के लिए दरवाजे खोल देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह के साथ मंच साझा किया, जो वाराणसी दौरे पर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं और वाराणसी के नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कार्यकर्ताओं को साफतौर से कहा कि संगठन से जुड़े लोगों को टिकट पार्टी नहीं देगी। इसका संशय पहले ही दूर कर लेना चाहिए।

कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर के अभियान को मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए बूथ समितियों का गठन करना होगा। अमित शाह ने अपने कार्यक्रम में सपा को यूपी चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सपा के अलावा कोई हमें चुनाव में टक्कर नहीं दे सकता और अगर कार्यकर्ता जिद करेंगे तो हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने दो बड़ी पार्टियां लड़ीं लेकिन कुछ नहीं कर सकीं।

बीजेपी यूपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि,

यह देश को आगे लेकर जाने वाला चुनाव है

यह कोई आम चुनाव नहीं है, देश को आगे ले जाने का चुनाव है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि देश को आगे ले जाने और देश की गरिमा को बनाए रखने का चुनाव है। हमें लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में बताना होगा।

कांग्रेस पर जोरदार हमला

शाह ने कहा कि कार्यकर्ता केवल भ्रष्टाचार और ऐसी चीजों में लिप्त रहे हैं जो अराजकता और विभाजनकारी राजनीति को जन्म देती हैं। अगर बीजेपी को कांग्रेस के बराबर की सत्ता मिलती है, तो भारत एक आर्थिक महाशक्ति में बदल जाएगा। योगी सरकार में माफिया और गुंडे काबू में है। हम अगले पांच साल में इसे एक बेहतर राज्य बनाएंगे। यूपी की जीत 2024 की जीत के द्वार खोलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर सपा और बसपा के समय में राज्य में व्याप्त गुंडाराज और भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए भी कहा।

