अग्निपथ: युवाओं के गुस्से को भुनाएगी RLD, जानिए UP में हो रही "युवा पंचायत" की INSIDE STORY

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 02 जुलाई: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कृषि बिल को लेकर पश्चिमी यूपी में लंबा अंदोलन चला था। इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता भी शामिल था और इसको राष्ट्रीय लोकदल (RLD) का भी समर्थन प्राप्त था। इस आंदोलन का लाभ आरएलडी को विधानसभा के चुनाव में मिला था। ठीक इसी तरह अब किसानों के बाद युवाओं को साधने की तैयारी आरएलडी ने कर दी है। इसके लिए पश्चिमी यूपी के कई शहरों में 'युवा पंचायत' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पंचायत में अग्निपथ मुद्दे को उठाकर आरएलडी युवाओं के गुस्से को भुनाने का प्रयास करेगा।

RLD will engage the youth on the issue of Agneepath on the pretext of "Youth Panchayat" in UP