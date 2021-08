Moradabad: क्या मुसलमानों के चलते 81 हिंदू परिवार पलायन करने वाले हैं ? जानिए पूरा मामला

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुरादाबाद, 5 अगस्त: यूपी के मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों के पलायन की धमकी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब विवाद हो रहा है। लेकिन, मुरादाबाद प्रशासन और पुलिस का कहना है कि विवाद दो संप्रदायों के बीच का नहीं है, बल्कि यह एक प्रॉपर्टी विवाद है। असल में शहर की एक कॉलोनी के निवासी कुछ दिनों से इलाका छोड़कर जाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा रखा है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर यह खबर खूब तूल पकड़ रही है। आइए जानते हैं कि असल में यह पूरा विवाद है क्या और प्रशासन ने अबतक की जांच में क्या पाया है ?

English summary

There is a issue of exodus of 81 Hindu families in Moradabad, UP, according to the administration there is a property dispute