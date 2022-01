गोरखपुर से जीते सीएम योगी आदित्यनाथ, तो ये 4 रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने नाम

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 16 जनवरी: बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर (शहर) से उम्मीदवारी तय करके कई सारी अटकलों को विराम दे दिया है। वह खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह से पूरे चुनाव को फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार हैं। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे ही नहीं रह गई है, वह सीएम योगी के पांच साल के कार्यकाल को जनता के सामने पेश करके उसके आधार पर वोट मांगेगी और पीएम मोदी का चेहरा उसके लिए बाकी हर कमी-बेशी को पूरा करने के काम आएगा। यानी ज्यादा दारोमदार योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और अगर उन्होंने इसमें सफलता पाई तो उनके नाम चार रिकॉर्ड जुड़ सकते हैं।

English summary

If Yogi Adityanath becomes the CM by winning the election from Gorakhpur Urban seat, then four new records will be made in his name in UP