लखीमपुर खीरी कांड में कितना पॉलिटिकल माइलेज ले पाईं प्रियंका, क्या कांग्रेस के दबाव के आगे झुकी योगी सरकार

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 06 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत के बाद उठा सियासी तूफान अब धीरे धीरे थमने लगा है क्योंकि सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है। सवाल ये है कि क्या इस कांड के बाद से ही लखीमपुर जाने पर अड़ीं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जिद के आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा और कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज लेने का अवसर मिल गया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कई मौकों पर सरकार पहले भी प्रियंका गांधी को हाइलाइट करती रही है ताकि सपा और बीएसपी जैसी रीजनल पार्टियों को हावी होने का मौका न मिले।

English summary

How much political mileage could Priyanka Gandhi take for the Lakhimpur Kheri incident, did the Yogi government bow before the pressure of Congress?