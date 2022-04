UP में लाखों युवाओं के लिए जॉब पाने का सुनहरा अवसर, जानिए इस बार का अप्रेंटिस मेला क्यों है खास

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 21 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने या उन्हें उनके कौशल के हिसाब से रोजगार परक बनाने का मुद्दा काफी जोर शोर से छाया हुआा था। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब सरकार गुरुवार को यूपी के हर जिले में अप्रेंटिस मेले का आयोजन कर रही है। इस आयोजन से लाखों लोगों के रोजगार की राह खुलेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यह आयोजन प्रत्येक जनपद के आईटीआई कालेज में किया जाएगा। इस अप्रैंटिस मेले में चुने जाने के बाद युवाओं बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग के दौरान भी सात हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें-UP के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए आई अच्छी खबर, जानिए योगी सरकार के इस बड़े कदम से किसको मिलेगा लाभ

English summary

Golden opportunity for lakhs of youth to get jobs in UP, know why this time apprentice fair is special