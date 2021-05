यूपी में योगी सरकार ने तीसरी लहर के लिए कैसे की है तैयारी ? सबकुछ जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 31 मई: कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जान में जान लौट आई है। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी यूपी मॉडल को सराहा जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इंफेक्शन को मात दे चुके हैं। इसलिए वह अब मीडिया के सामने अपने 'कामयाब' मॉडल पर खुलकर अपना पक्ष रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य या तीसरी लहर के लिए भी ऐक्शन प्लान तैयार कर लिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने उन सवालों के भी जवाब दिए हैं, जिसकी वजह से यूपी की कुछ असहज करने वाली तस्वीरों पर विदेशी मीडिया ने भी खूब बवाल काटा है। इसके अलावा उन्होंने इसपर भी बात की है कि नदियों में शव आगे से न बहाया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

English summary

The Yogi Adityanath government of UP has prepared for the third wave, from building pediatric wards and ICUs to a special vaccination drive