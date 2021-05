क्या कोविड की वजह से मचा बवाल ? कुछ शवों को नदियों में बहाना यूपी के इन गांवों की परंपरा है

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 16 मई: पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में गंगा में लावारिस शवों के बहने और उन्हें रेत में दफनाने की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर बट्टा लगाया है। लेकिन, अगर तथ्यों की गहराई से पड़ताल करें तो इसकी संख्या भले ही मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के गांवों में कुछ खास स्थिति में ये परंपराएं नई नहीं हैं। बता दें कि जितनी बड़ी संख्या में नदियों में शव बहते हुए देखे गए थे और रेत में उन्हें दफनाया जा रहा था, उससे आशंका पैदा हुई थी कि गांवों में कोविड से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके चलते लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन, तथ्य ये सामने आई है कि हालात ने तस्वीरों को जरूर भयावह बनाया है, लेकिन ये कोई नई परंपरा नहीं हैं।

English summary

In some villages of Uttar Pradesh, the tradition of floating bodies in rivers and burial in sand is old, the number increased due to Covid