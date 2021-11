"बनें UP की आवाज' अभियान के तहत भावी प्रवक्ताओं का टेस्ट ले रही कांग्रेस, जानिए क्या पूछे जा रहे हैं सवाल

Uttar Pradesh

लखनऊ, 18 नवंबर: उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रवक्ताओं की एक नई ब्रिगेड तैयार करने के लिए अब कांग्रेस अब परीक्षाओं का सहारा ले रही है। कांग्रेस को लगता है कि जो युवा परीक्षा के माध्यम से चुनकर आएंगे उनके पास जानकारी ज्यादा होगी और वो लोग पार्टी की बात को मजबूती से रखेंगे। नई टीम पार्टी की विचारधारा को प्रदेश के कोने-कोने तक अपना संदेश पहुंचाएगी। कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। परीक्षा में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आरएसएस की भूमिका, कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक लड़ाई को लेकर कई तरह के रोचक सवाल पूछे जा रहे हैं।

विभिन्न जिलों में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता या मीडिया समन्वयक (हर जिले में एक प्रवक्ता और एक मीडिया समन्वयक) बनने के इच्छुक कुछ नए चेहरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस उम्मीद में कि बढ़ती राजनीतिक के बीच लोगों द्वारा सुना जाएगा। परीक्षाओं में प्रश्न कांग्रेस के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की भूमिका, वैचारिक लड़ाई, धर्मनिरपेक्षता और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आदि पर केंद्रित होते हैं।

कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए परीक्षा में शामिल हुए लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी के छात्र शिवम कुमार ने बताया कि परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हत्या के बाद आखिरी शब्द क्या कहे थे?" उन प्रश्नों में से एक था जो परीक्षार्थियों से राष्ट्रपिता की हत्या के कारण के बारे में अपने विचार व्यक्त करने की अपेक्षा करता था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट के चुनाव के बारे में भी पूछा गया था।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) ने हाल ही में "बनें यूपी की आवाज" (उत्तर प्रदेश की आवाज बनें) अभियान शुरू किया है, जो युवाओं को कांग्रेस में शामिल करने और पार्टी के भीतर पहले से मौजूद लोगों की पहचान करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है। परीक्षा देने के तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात करते देखे गए अधिकांश परीक्षार्थियों ने कहा कि वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस की विचारधारा और उसके नेताओं से प्रेरित थे।

उन्नाव में 23 और लखनऊ में मंगलवार को 16 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि 21 नवंबर तक लखनऊ संभाग और आने वाले हफ्तों में राज्य के बाकी हिस्सों को कवर किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्येक जिले में एक प्रवक्ता और एक मीडिया समन्वयक (दो पद) नियुक्त करने के लिए परीक्षा आयोजित कर रही है। हम पार्टी के प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। उन्नाव में सोमवार को करीब 23 आवेदकों ने परीक्षा दी, जबकि मंगलवार को लखनऊ में 16 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

