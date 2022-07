सीएम योगी ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, कहा-'प्रभु राम से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं'

Uttar Pradesh

लखनऊ, 10 जुलाई। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, आज वे 71बरस के हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीएम योगी ने भी राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं।'

इससे पहले पीएम मोदी ने भी राजनाथ सिंह को बधाई दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'मेरे अमूल्य कैबिनेट सहयोगी श्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की बधाई। वह रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक सेवा, कृषि और ग्राम विकास के प्रति उनका जुनून जगजाहिर है। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं।'

'स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं'

तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि 'केन्द्रीय रक्षा मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता श्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के नेतृत्व में राजनाथ जी तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें और सशक्त बना रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ।'

