मुलायम के परिवार में छिड़ा 'सिविल वार', चाचा-भतीजे में पहले कदम कौन उठाएगा इस पर टिकी सबकी निगाहें

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 4 मई: उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) के मुखिया शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर पांच साल पुराने दौर में पहुंच गए हैं। शिवपाल सिंह बगावत कर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक करियर को देखते हुए वह कोई बड़ा जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं और पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से निकाल दें ताकि उन्हें शहीद का दर्जा मिले और वे अखिलेश यादव और पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सकें। अगर ऐसा होता है तो शिवपाल निस्संदेह अखिलेश यादव पर मानसिक दबाव डाल सकेंगे। अखिलेश शिवपाल के अलावा कुछ और सोच रहे हैं और वह चाहते हैं कि ऐसी शर्तें बनाई जाएं कि शिवपाल खुद पार्टी छोड़ दें और उन्हें बागी घोषित कर उन्हें राजनीतिक फायदा उठाने से रोका जा सके।

English summary

Civil war broke out in Mulayam's family, all eyes on who will take the first step in uncle-nephew