UP में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे अत्याधुनिक बस स्टेशन, दिल्ली-यूपी के लोगों को मिलेंगी ये सहूलियतें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 बस स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी से एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित करने को अपनी मंजूरी दे दी। इन बस स्टेशनों पर होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, शौचालय और महिलाओं के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की तरह इसमें बैठने की अच्छी सुविधा और अच्छे शौचालय होंगे, उन्होंने कहा कि जल्द ही निविदाएं निकाली जाएंगी।

दिल्ली-यूपी के बीच हुआ बड़ा करार

परिवन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी परिवहन और दिल्ली परिवहन विभाग के बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है जिसके तहत अब यूपी की बसें दिल्ली में और दिल्ली परिवहन की बसें नोएडा एनसीआर में आसानी से आ-जा सकेंगी। यूपी सरकार न तो दिल्ली की बसों से टैक्स वसूलेगी और न ही दिल्ली में यूपी की बसों से टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन मंत्री ने दावे के साथ कहा कि यूपी में ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने 1600 करोड़ रुपये का रोड टैक्स माफ किया है।

बड़े शहरों में बनेंगे 23 बस स्टेशन

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्टेशनों में वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर नगर के अलावा लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में दो-दो स्टेशन शामिल हैं। सिंह ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कैबिनेट ने पहले चरण में बड़े शहरों में 23 बस स्टेशनों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बाद में इसे राज्य के सभी 75 जिलों में लिया जाएगा।

स्क्रैप नीति को मिली मंजूरी

इसके अलावा परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब केवल लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं ही वाहनों के स्क्रैप का उपयोग कर सकेंगी। इसके तहत पुराने वाहन कबाड़ में देने वालों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वाणिज्यिक वाहनों को कबाड़ पर 15 फीसदी कर छूट मिलेगी, जबकि निजी वाहनों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी। हर जिले में स्क्रैप सेंटर बनाने की योजना है।

बनारस से बलिया तक घाटों का होगा निर्माण

राज्य में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बनारस से बलिया तक 15 घाटों का निर्माण किया जाएगा। इससे किसान लोगों को अधिक किफायती यात्रा करने में सक्षम बनाने के अलावा कई शहरों में अपना माल पहुंचा सकेंगे। चंदौली जिले में, एक जेटी का निर्माण किया जा रहा है जहां माल ढुलाई के तीनों साधनों- रेलवे, हवाई अड्डे और बस- तक पहुंचा जा सकेगा।

English summary

bus stations will be built on the lines of airports in UP, people of Delhi-UP will get these facilities