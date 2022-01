यूपी की चुनावी लड़ाई में लौट चुकी है BSP! जानिए किसको हो सकता है नुकसान ?

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 23 जनवरी: यूपी में इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरह से शांत बैठी हुई थीं, उसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने तो बसपा को पूरी तरह से चुनावी रेस से ही बाहर मान लिया था। लेकिन, बीएसपी ने जब 109 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है तो लगता है कि बीएसपी को चुनावी मैदान से आउट समझने में शायद जल्दीबाजी की जा रही थी। पार्टी ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अपना पासा फेंक दिया है।

English summary

BSP is back in the fight in the UP elections, has increased its presence by choosing the right candidates and giving tickets to Muslims, Dalits, Jats