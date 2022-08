नोएडा में BJP नेता ने महिला के साथ की मारपीट, दी गालियां, पुलिस ने दर्ज किया केस, अब वायरल हुआ वीडियो

Uttar Pradesh

नोएडा, 06 अगस्त: उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया है। श्रीकांत त्यागी भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। श्रीकांत त्यागी पर कथित तौर पर एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक महिला के साथ मारपीट करने और गालियां देने का आरोप है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब नोएडा पुलिस मामले में केस दर्ज कर, जांच कर रही है।

VVIP, arrogant and abusive BJP leader, Shrikant Tyagi, is absconding - says Noida Police. Police search for him is on.

Arrest the culprit. These goons have no place in a civilised society.