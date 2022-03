अखिलेश यादव के बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, 10 मार्च आते-आते उन्हें EVM बेवफा लगने लगेगी

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

लखनऊ, मार्च 08। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल को देख यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं और उन्होंने सीधे EVM पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर अब सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश जी को अभी से ईवीएम में कमी नजर आने लगी है, 10 मार्च तक आते-आते उन्हें ईवीएम बेवफा लगने लगेगी।

सपा के प्रति लोग गंभीर नहीं हैं- अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव के बयान पर बोलते हुए कहा है, "अखिलेश यादव को मतदान के दौरान ही पता चल गया था कि नतीजे क्या होंगे, वो समझ गए हैं कि लोग सपा के प्रति गंभीर नहीं हैं। सपा की पहली लिस्ट में ही जेल और जमानत वाले लोग अधिक थे। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है, लेकिन उन्होंने तो इंतजार भी नहीं किया और अभी से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया।"

