Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 20 नवंबर: उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ जहां सपा चीफ अखिलेश यादव पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनके साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी दिखाई देंगी। सपा की रणनीति को भांपते हुए ही बीजेपी के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी यूपी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। 6 प्रांतों में दो-दो प्रांत तीनों राष्ट्रीय नेताओं में सोच समझकर बांटे गए हैं। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि पश्चिमी बंगाल में मिली हार के बाद अब बीजेपी यूपी में कोई चांस नहीं लेना चाहती है क्योंकि बीजेपी और संघ को इस बात का एहसास है कि यदि यूपी हाथ से निकल गया तो 2024 की दिल्ली की राह और भी कठिन हो जाएगी। इसलिए बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत यूपी में झोंक दी है।

यह भी पढ़ें-रालोद-सपा गठबंधन में सेंध ?, जानिए ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजेपयी ने क्यों कही ये बड़ी बात

English summary

After the defeat of West Bengal, BJP does not want to take risk in UP, know why Shah-Nadda-Rajnath got the responsibility