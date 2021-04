केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से किया इनकार, कहा- हम सख्ती करेंगे

Thiruvananthapuram

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनन्तपुरम। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन को लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है, हम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि केरल में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर केरल में कोरोना के 19,577 मामले सामने आए हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस स्थिति में माना जा रहा था कि केरल सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है।

Kerala is not going to implement any lockdown at the present juncture. Instead, people are being asked to follow the COVID guidelines strictly: Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/99MqzzGWDj