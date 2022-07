CWG 2022: संकेत के सिल्वर के बाद जश्न में डूबा देश, PM मोदी से लेकर सहवाग तक ने दी बधाई

बर्मिंघम, जुलाई 30: बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। खेलों के दूसरे दिन भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भारवर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर पदक तालिका में भारत का खाता खोला। संकेत ने 55 किलो वर्ग में अपनी चुनौती शानदार तरीके से पेश की।

संकेत सरगर ने 55 kg की वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के फाइनल में 135kg के क्लीयर जर्क के साथ कुल 248kg वेट उठाया। हालांकि, वो गोल्ड भी जीत सकते थे लेकिन फाइनल के दूसरे प्रयास में वो चोटिल हो गए। चोट के बाद भी वह तीसरे प्रयास के लिए आए, लेकिन इस दौरान उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई।

PM और राष्ट्रपति से मिली बधाई

संकेत के सिल्वर जीतने के बाद पूरे देश में हर तरफ उनके ही नाम का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उनको ट्वीट कर बधाई संदेश दिया। PM मोदी ने लिखा, "संकेत सरगर का असाधारण प्रयास! उनके प्रतिष्ठित सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक शानदार शुरुआत है। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।''

Exceptional effort by Sanket Sargar! His bagging the prestigious Silver is a great start for India at the Commonwealth Games. Congratulations to him and best wishes for all future endeavours. pic.twitter.com/Pvjjaj0IGm — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022

वहीं, द्रौपदी मुर्मू ने भी संकेत को बधाई देते हुए लिखा, ''कॉमनवेल्थ गेम्स में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए संकेत सरगर को बधाई। आपकी अपार मेहनत ने आपको सफलता और भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत के पदक तालिका की शुरुआत के रूप में मेरी शुभकामनाएं।''

Congratulations to Sanket Sargar for winning the silver medal in Weightlifting at #CommonwealthGames. Your immense hard work has brought success to you and glory to India. My best wishes as India opens its medal tally. — President of India (@rashtrapatibhvn) July 30, 2022

वीरू ने भी सराहा

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके लिए ट्वीट किया और उनको बधाई दी। सहवाग ने लिखा, ''बहुत बढ़िया... भारत को जिताने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक दिलाने के लिए बहुत बधाई संकेत सरगर। शानदार प्रयास। आपके रजत पदक जीतने पर हमें गर्व है।''

Well done #SanketSargar for winning India it's first medal at the Commonwealth Games, brilliant effort.

Proud of your Silver 🥈#CWG . pic.twitter.com/5qJzMwevF8 — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 30, 2022

Story first published: Saturday, July 30, 2022, 17:45 [IST]