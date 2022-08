CWG 2022: वेटलिफ्टिंग में भारत को एक और मेडल दिलाने के बाद पीएम ने दी हरजिंदर कौर को बधाई

More Sports

नई दिल्ली, 2 अगस्त: हरजिंदर कौर ने सोमवार को बर्मिंघम में 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में महिलाओं की 71 किग्रा वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। कौर इस स्पर्धा में चौथे स्थान पर थी, लेकिन नाइजीरिया की जॉय एजे अपने तीनों क्लीन एंड जर्क प्रयासों में विफल रही और कौर ने अप्रत्याशित कांस्य पदक जीता।

25 वर्षीय ने इंग्लैंड की सारा डेविस (229 किग्रा - 103 किग्रा स्नैच और 126 किग्रा क्लीन एंड जर्क) और कनाडा के एलेक्सिस एशवर्थ (214 किग्रा - 91 किग्रा स्नैच और 123 किग्रा क्लीन एंड जर्क) को पीछे छोड़ते हुए कुल 212 किग्रा के लिए स्नैच में 93 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 119 किग्रा भार उठाया।

बर्मिंघम में वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर का कांस्य भारत का सातवां पदक है। भारत के लिए मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा और अचिंता शुली ने स्वर्ण पदक जीता। संकेत सरगर और बिंदियारानी देवी ने रजत जबकि गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता। सोमवार को भारत ने दो जूडो मेडल भी जीते।

पीएम मोदी ने कौर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हमारे वेटलिफ्टरों ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसको आगे बढ़ाते हुए हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता है।

इस खास उपलब्धि पर उनको बधाई। उनको आने वाले भविष्य में बाकी इवेंट के लिए शुभकामनाएं।

Our weightlifting contingent has performed exceptionally well at the Birmingham CWG. Continuing this, Harjinder Kaur wins a Bronze medal. Congratulations to her for this special accomplishment. Best wishes to her for her future endeavours. pic.twitter.com/0dPzgkWT3y