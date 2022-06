कम नहीं हुई है Wasim Akram की गेंदबाजी की धार, 19 साल बाद भी सटीक 'यॉर्कर' से मचाया तहलका

Cricket

oi-Akhil Gupta

नई दिल्ली: अपने समय के महान गेंदबाज और बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम (Wasim Akram) एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर स्विंग के बादशाह का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अकरम ने साल 2003 के इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था, लेकिन संन्यास के 19 साल बाद भी उनकी गेंदबाजी की धार कम नहीं हुई है।

दरअसल, हाल ही में एक चैरिटी मैच खेला गया, जहां वसीम अकरम ने अपनी बेहतरीन यॉर्कर से इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आर्थटन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और फैंस द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। बता दें कि, ये चैरिटी मैच शेन वॉर्न की याद में खेला गया था। आर्थटन की गिल्लीयां बिखरने के बाद अकरम अपने पुराने ही अंदाज में विकेट का जश्न मनाते नजर आए।

A classic @wasimakramlive inswinging yorker is too good for Michael Atherton! 👌🔥

These legends are playing in the @WellbeingofWmen Celebrity Charity Match in remembrance of the great Shane Warne 🙌 pic.twitter.com/7GwcCL97kP