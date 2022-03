Virat 100th Test Match: नर्वस 90 नहीं 70 के शिकार है कोहली, क्या मोहाली में रचेंगे इतिहास?

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 मार्च। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को मोहाली में खेला जाना है। इस मैच पर विश्वभर के खिलाड़ियों की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि इस मैच के साथ ही टीम इंडिया के 'रन मशीन' और पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं, किसी भी क्रिकेटर के लिए क्रिकेट के सबसे बड़े फार्मेट का 100 वां मैच खेलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोहली के फैंस को कोहली से इस मैच में तगड़े शतक की उम्मीद है।

English summary

Virat Kohli is now all set to play his 100th Test match in Mohali on March 4.Having donned the white jersey in 99 Test matches, Kohli has scored 7962 runs at a stellar average of 50.39. Kohli becomes victim of nervous 70 not nervous 90s.