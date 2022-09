ऑस्ट्रेलिया के लिए रद्द हुई जम्मू एक्सप्रेस… Rohit Sharma ने जताया था भरोसा फिर भी टीम में नहीं मिली जगह

जून में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले स्वयं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने उमरान मलिक के विश्वकप खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया था। हिटमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि, ''निश्चित तौर पर उमरान हमारी योजनाओं का हिस्सा हैं। टीम को उनसे क्या चाहिए ये बात उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड कप से पहले कई मौके आएंगे जब हम खिलाड़ियों को आजमाएंगे। वह (उमरान) निश्चित तौर पर उनमें से एक होंगे।''

रोहित के इस बयान के बाद उमरान को इंग्लैंड दौरे पर एकमात्र टी20 मैच खेलने का मौका मिला और फिर उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। एशिया कप में जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के ना होने के बाद भी चयनकर्ताओं ने जम्मू एक्सप्रेस को टीम में नहीं चुना। हालांकि, आईपीएल के 15वें सीजन से ही दाएं हाथ के पेसर को विश्व कप खेलने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। कई दिग्गजों ने अपने बयान में ये बात कही थी कि उमरान ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित होंगे।

वर्ल्ड कप की टीम सामने आने पहले पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर उमरान मलिक को टीम में शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, ''भारत के लिए वर्ल्ड कप टीम में आज मिस्टर 150 उमरान मलिक को कौन-कौन देखना चाहता है ?? ऑस्ट्रेलिया में उन उछाल वाली पिचों पर वह हमारा तुरुप का पत्ता हो सकते हैं.. आपका क्या विचार है?''

Who all wants to see today Mr 150 Umran malik in the World Cup team for India ?? Can be our trump card on those bouncy pitches in Australia.. Any thoughts ?