T20 World Cup Final: आखिर क्यों काली पट्टी बांधकर मैदान पर आए इंग्लैंड के खिलाड़ी, जानिए इसके पीछे की वजह

Pakistan vs England, Final latest Update: पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मैच को खेलने के लिए मैदान काली पट्टी बांधकर उतरे हैं। दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी डेविड इंग्लिश का 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन होने की वजह से खिलाड़ियों ने ऐसा किया है।

जोस बटलर ने ट्विट कर कही यह बात

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने डेविड इंग्लिश के निधन पर ट्विट किया है। उन्होंने लिखा कि डेविड इंग्लिश के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। इंग्लैंड के महान खिलाड़ियों में से एक जिनके साथ समय बिताना बहुत मजेदार है। जोस बटलर के अलावा क्रिकेट के दुनिया के कई सितारे इस महान खिलाड़ी के निधन पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं।

इंग्लैंड-पाकिस्तान दोनों के लिए जीत जरूरी

इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों ही टीम की कोशिश वर्ल्ड कप जीतने की होगी। दोनों के हिस्से में अब तक एक-एक टी-20 वर्ल्ड कप है। ऐसे में जिस टीम को आज जीत मिलेगी वह दूसरी बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाएगी। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। पाकिस्तान की कोशिश इंग्लैंड के सामने बड़ा स्कोर बनाने की होगी।

So sad to hear the news of David English passing away. One of life’s great characters, so fun to spend time with and producer of some of the best English cricketers through his wonderful Bunbury Festivals. RIP ❤️ pic.twitter.com/RK3SXUOfSr